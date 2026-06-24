Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennender LKW am Heizkraftwerk - Schweißtreibender Einsatz für Rettungskräfte

Worbis (ots)

Zu einem zunächst brisanten Einsatz wurden am Mittwoch zur Mittagszeit die Kameraden der Feuerwehren in Leinefelde-Worbis gerufen. Auf dem Gelände eines Heizkraftwerkes Am Stadion kam es ersten Angaben zufolge zu dem Brand eines Lastkraftwagens. Hinzueilende Rettungskräfte der Feuerwehr erwarteten einen brisanten Einsatz, der sich glücklicherweise nicht bestätigte - schweißtreibend war er dennoch. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand zügig ab, der durch Holzspäne verursacht wurde, die auf heiße Karosserieteile und Aggregate des Fahrzeugs fielen. Nach kurzer Zeit konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken.

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