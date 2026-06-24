Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verfahren nach Ladendiebstählen - Einschreiten endet in Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag betraten gegen in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 17.50 Uhr drei männliche Personen im Gewerbegebiet Ost einen Markt in der Absicht, Ladendiebstähle zu begehen. Alle drei Täter füllten ihre mitgeführten Verstaumöglichkeiten mit Waren aus den Auslagen und passierten den Kassenbereich, ohne für die Gegenstände zu zahlen. Anschließend traten die Täter die Flucht mit Fahrrädern an. Ein 58-Jähriger Verantwortlicher des Marktes stellte die Taten fest und versuchte einen der Männer an der Flucht zu hindern. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der couragiert einschreitende Mann verletzt wurde. Vermutlich entriss der Täter dem Herrn eine Gehhilfe und schlug mit dieser nach ihm.

Der Täter, ein 43-Jähriger, konnte durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza festgestellt werden. Gegen ihn wurden u.a. Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die anderen beiden Täter entkamen auf den Fahrrädern mit dem Beutegut.

Zeugen, die Angaben zu den Taten und den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0156929

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