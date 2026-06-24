Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Parkplatz von Fastfood Restaurant - Junge Fahrerin vermutlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fastfood Restaurants zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 20-jährige Autofahrerin ihr Auto aus einer Parklücke ausparkte. Beim Zurücksetzen des Fahrzeugs übersah die Frau vermutlich einen Skoda und kollidierte mit diesem. Bei der anstehenden Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich im Rahmen eines Vortestverfahrens fest, dass die 20-Jährige vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es erfolgte eine Blutprobenentnahmen, um die Konzentration der berauschenden Mittel im Blut gerichtsverwertbar festzustellen.

Der Skoda war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

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