Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin und Auto kollidieren - Frau schwer verletzt.

Nordhausen (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Bereich der Montaniastraße und Freiherr-vom-Stein-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ersten Erlebnissen nach beabsichtigte der 56-jährige Fahrer eines Skoda in die Montaniastraße von der Frh.-vom-Stein-Straße abzubiegen und übersah hierbei vermutlich die parallel fahrende Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß kam diese zu Fall und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, nahmen den Unfall auf und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und zur genauen Unfallursache ein.

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