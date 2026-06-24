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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung und Diebstahl an der Wassertreppe - Die Polizei sucht Zeugen der Tat

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend kam es im Bereich der Predigerstraße, nahe der Wassertreppe, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen mit zwei derzeit unbekannten Tätern. Der Mann wurde ohne bekannten Grund von einer Frau und einem Mann attackiert, woraufhin er zu Boden stürzte und sich verletzte. Hierbei verlor er sein Mobiltelefon, welches die Täter in rechtswidriger Absicht an sich nahmen und sich anschließend in Richtung Lohmarkt/Sand entfernten. Das Beutegut hatte einen Wert von mehr als einhundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl ein. Zu den gemeinschaftlich agierenden Tätern konnte der Geschädigte angeben, dass es sich um eine weibliche Person und einen Mann handelte. Der männliche Täter war etwa 180 cm groß und trug ein graues Kurzarmshirt sowie eine graue, kurze Hose. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0156880

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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