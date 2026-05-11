Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Anruf eines falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, kam es in Meppen, in der Straße Dürenkämpe, zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten, der dem älteren Geschädigten von in der Nähe festgenommenen Einbrechern berichtete, das Eigentums der Geschädigten sei gefährdet.

Die Polizei müsse die vorhandenen Wertgegenstände der Geschädigten in Augenschein nehmen.

In der Zeit zwischen ca. 12:30 und 13:30 Uhr Uhr erschien tatsächlich ein vermeintlicher Polizeibeamter an der Wohnung des Geschädigten.

Der Geschädigte ließ den Täter jedoch nicht ins Haus, sondern verwickelte ihn in anderweitige Gespräche.

Dem Geschädigten und seiner zwischenzeitlich ebenfalls vor Ort erschienenen Frau gelang es dann den Täter unverrichteter Dinge des Grundstücks zu verweisen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt

- kurze Haare

- schlanke Statur

- Brillenträger

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann und/oder einem eventuell mit diesem in Zusammenhang stehenden Pkw machen?

Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

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