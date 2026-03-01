PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mitsubishi-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Schleiz (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026 gegen 09:30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mitsubishi-Fahrer in der Industriestraße in Schleiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann hat dabei zum wiederholten Male sein Fahrzeug ohne bestehende Pflichtversicherung geführt. Weiterhin besteht gegen den Mann ein Fahrverbot. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Das Fahrzeug des Mannes wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

