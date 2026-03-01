Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mitsubishi-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz
Schleiz (ots)
Am Samstag, den 28.02.2026 gegen 09:30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mitsubishi-Fahrer in der Industriestraße in Schleiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann hat dabei zum wiederholten Male sein Fahrzeug ohne bestehende Pflichtversicherung geführt. Weiterhin besteht gegen den Mann ein Fahrverbot. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Das Fahrzeug des Mannes wurde abgeschleppt.
