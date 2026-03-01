LPI-SLF: Verletzte Mopedfahrerin am Kaufland Schleiz

Schleiz (ots) - In der Gartengasse in Schleiz wurden am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge festgestellt, nachdem Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert hatten. Die Feuerwehr konnte den Skoda und den Renault ablöschen, es entstand jeweils Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch eine angrenzende Hausfassade wurde leicht durch die Flammen beschädigt. Zum Zwecke der Einsatz- und Löschmaßnahmen ...

mehr