PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Mopedfahrerin am Kaufland Schleiz

Schleiz (ots)

Am Freitag, den 27.02. gegen 18:30 befuhr eine 16-jährige Mopedfahrerin die Oettersdorfer Straße aus Schleiz kommend stadtauswärts, als der 61-jährige Hyundai-Fahrer aus Oettersdorf kommend auf den Parkplatz des Kaufland Marktes nach links einbiegen wollte. Die Vorfahrt der Mopedfahrerin missachtete der 61-jährige, die Moped-Fahrerin kam zu Sturz und wurde dabei verletzt. Die 16-jährige wurde im Krankenhaus behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 16:30

    LPI-SLF: Sachbeschädigung an Mobilfunkmast

    Unterloquitz (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 26.02.26, auf Freitag, den 27.02.26, beschädigten Unbekannte eine Mobilfunkanlage nahe Unterloquitz. Es entstand hoher Sachschaden. Der betreffende Funkmast steht westlich der Ortslage und unmittelbar neben der Bundesstraße 85, etwa in Höhe des Abzweigs Döhlen. Wer hat in jener Nacht etwas beobachtet, etwa Personenbewegung auf oder neben der Bundesstraße? Hinweise ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:07

    LPI-SLF: Störung der Telefonanlage behoben

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Wie heute Morgen gemeldet, kam es in der Polizeiinspektion Saale-Orla zu einem Ausfall der Telefonanlage. Die Störung ist behoben und die Polizei in Schleiz ist wieder unter der bekannten Nummer: 03663 4310 zu erreichen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:54

    LPI-SLF: PKW brennen aus - Ermittlungen zur Ursache dauern an

    Schleiz (ots) - In der Gartengasse in Schleiz wurden am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge festgestellt, nachdem Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert hatten. Die Feuerwehr konnte den Skoda und den Renault ablöschen, es entstand jeweils Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch eine angrenzende Hausfassade wurde leicht durch die Flammen beschädigt. Zum Zwecke der Einsatz- und Löschmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren