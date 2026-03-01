Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verletzte Mopedfahrerin am Kaufland Schleiz
Schleiz (ots)
Am Freitag, den 27.02. gegen 18:30 befuhr eine 16-jährige Mopedfahrerin die Oettersdorfer Straße aus Schleiz kommend stadtauswärts, als der 61-jährige Hyundai-Fahrer aus Oettersdorf kommend auf den Parkplatz des Kaufland Marktes nach links einbiegen wollte. Die Vorfahrt der Mopedfahrerin missachtete der 61-jährige, die Moped-Fahrerin kam zu Sturz und wurde dabei verletzt. Die 16-jährige wurde im Krankenhaus behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.
