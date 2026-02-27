PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW brennen aus - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Schleiz (ots)

In der Gartengasse in Schleiz wurden am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge festgestellt, nachdem Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert hatten. Die Feuerwehr konnte den Skoda und den Renault ablöschen, es entstand jeweils Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch eine angrenzende Hausfassade wurde leicht durch die Flammen beschädigt. Zum Zwecke der Einsatz- und Löschmaßnahmen wurde die Straße zeitweise gesperrt. Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld befindet sich seit dem Morgen im Einsatz, um Hinweise zur Brandentstehung zu erhalten. Wie es zu dem Feuer als solches kam ist bislang unbekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Umständen machen können, werden gebeten sich bei der KPI Saalfeld (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0050167 zu melden. Zur genauen Schadenshöhe können momentan keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 27.02.2026 – 09:49

    LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

    Neustadt an der Orla / Linda (ots) - Am Donnerstag, dem 26.02.2026, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die L 1077 aus Neustadt an der Orla kommend in Richtung Linda. Nach Zeugenaussagen überholte der Mann einen vor ihm fahrenden Lkw. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte frontal mit diesem. Der Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:56

    LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Rosenthal am Rennsteig/ Birkenhügel (ots) - Im Laufe des gestrigen Donnerstagnachmittags kam es in Birkenhügel zu einem Einbruch, sodass nun Zeugen gesucht werden. Im Tatzeitraum von 14.30 Uhr bis gegen 19.30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus in der Friedensstraße ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und stahlen, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, Bargeld. Es werden somit Zeugen ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:32

    LPI-SLF: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

    L1095/ Pöritzsch-Zoppoten (ots) - Kurz vor 17.30 Uhr kam es gestern im Bereich der Landesstraße 1095 zwischen Pöritzsch und Zoppoten zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 77-Jährige bemerkte mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne einen vorausfahrenden Radfahrer in Richtung Zoppoten nicht und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der 42-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich dadurch ...

    mehr
