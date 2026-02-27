Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW brennen aus - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Schleiz (ots)

In der Gartengasse in Schleiz wurden am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge festgestellt, nachdem Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert hatten. Die Feuerwehr konnte den Skoda und den Renault ablöschen, es entstand jeweils Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch eine angrenzende Hausfassade wurde leicht durch die Flammen beschädigt. Zum Zwecke der Einsatz- und Löschmaßnahmen wurde die Straße zeitweise gesperrt. Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld befindet sich seit dem Morgen im Einsatz, um Hinweise zur Brandentstehung zu erhalten. Wie es zu dem Feuer als solches kam ist bislang unbekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Umständen machen können, werden gebeten sich bei der KPI Saalfeld (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0050167 zu melden. Zur genauen Schadenshöhe können momentan keine Angaben gemacht werden.

