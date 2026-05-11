Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Anruf eines falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag, 04.05.2026, kam es in Papenburg, im Bereich Im Quadrätchen/Hermann-Lange-Straße, zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten, der der älteren Geschädigten von straffällig gewordenen Bankmitarbeitern und in der Nähe festgenommenen Einbrechern berichtete, das Eigentums der Geschädigten sei gefährdet.

Die Polizei müsse die vorhandenen Wertgegenstände der Geschädigten in Augenschein nehmen.

Gegen ca. 16:30 Uhr erschien tatsächlich ein vermeintlicher Polizeibeamter an der Wohnung des Geschädigten und ließ sich vorhandene Münzen und Schmuck zeigen um diesen zu fotografieren.

Der Täter schob, ohne dass die Geschädigte dies noch verhindern konnte, die Gegenstände dann plötzlich in eine Tüte und rannte aus dem Haus.

Die Geschädigte konnte noch sehen, dass der Täter die Straße Im Quadrätchen in Richtung Hermann-Lange-Straße lief.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80 m groß

- ca. 20 bis 30 Jahre alt

- dunkle Haare, trug ein sog. Basecap mit dem Schirm nach hinten

- bekleidet mit einer dunklen Jacke, hellem Pullover, Blue-Jeans, dunklen Sneakern

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann und/oder einem eventuell mit diesem in Zusammenhang stehenden Pkw machen?

Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

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