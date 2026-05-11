Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Montag hat die Polizei Meppen einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zeuginnen meldeten gegen 23:30 Uhr einen litauischen Sattelzug, der auf der B213 zwischen Lastrup und Haselünne durch sein Fahrverhalten aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lkw mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein, zeitweise den Grünstreifen sowie kurzzeitig einen Gehweg befahren haben. Zudem sei das Fahrzeug über längere Strecken mit auffallend geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Lkw schließlich auf einem Parkplatz an der Löninger Straße in Haselünne kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,41 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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