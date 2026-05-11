PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Montag hat die Polizei Meppen einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zeuginnen meldeten gegen 23:30 Uhr einen litauischen Sattelzug, der auf der B213 zwischen Lastrup und Haselünne durch sein Fahrverhalten aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lkw mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein, zeitweise den Grünstreifen sowie kurzzeitig einen Gehweg befahren haben. Zudem sei das Fahrzeug über längere Strecken mit auffallend geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Lkw schließlich auf einem Parkplatz an der Löninger Straße in Haselünne kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,41 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 14:59

    POL-EL: Meppen - Vermisster 77-Jähriger tot im Kanal aufgefunden

    Meppen (ots) - Seit gestern gegen 01:00 Uhr wurde ein 77-jähriger Mann aus dem Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Mannes. Am heutigen Morgen gegen 09:30 Uhr meldete ein Kanufahrer eine leblose Person, die in der Ems trieb. Die Person befand sich in Ufernähe unterhalb der Brücke der ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:32

    POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht in der Kolpingstraße - Zeugen gesucht

    Haselünne (ots) - Gestern gegen 10:30 Uhr kam es in der Kolpingstraße in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Iveco-Transporter die Kolpingstraße. Zeitgleich war ein weißer Fiat Ducato auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 12 kollidierten die Außenspiegel der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren