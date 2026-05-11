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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - Schwerer Verkehrsunfall - 65-Jährige schwer verletzt

Oberlangen (ots)

Gestern gegen 09:15 Uhr kam es auf der Lagerstraße in Oberlangen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein 67-jähriger Fahrer eines VW Tiguan befuhr die Lagerstraße aus Richtung Oberlangen kommend und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Nord-Süd-Straße nach links abzubiegen. Im Fahrzeug befand sich zudem eine 65-jährige Beifahrerin. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten Honda, der von links aus Richtung Nord-Süd-Straße in Fahrtrichtung Niederlangen-Siedlung unterwegs war. Der Honda wurde von einem 40-jährigen Mann geführt, zudem befand sich ein zweijähriger Junge im Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die 65-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und die weiteren drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Alle vier Personen wurden durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Bei der 65-Jährigen besteht keine Lebensgefahr mehr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn bis etwa 14:15 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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