Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand eines Containers bei einem Möbelhaus - Polizei betreibt Ursachenforschung

Nordhausen (ots)

In der Bochumer Straße kam es am Dienstag gegen 19 Uhr zu dem Brand eines Containers, der als Lagerstätte von einem Möbelhaus genutzt wird. Bei Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr stand der Lagerraum in Vollbrand und musste abgelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund der andauernden Hitze kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zu einem technischen Defekt führte und in der weiteren Folge den Brand ausgelöst hat. Auch eine vorsätzliche Brandstiftung kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Es konnten Aufnahmen einer Überwachungskamera gesichert werden, die möglicherweise Aufschluss über die Brandursache liefern. Diese werden im laufenden Verfahren ausgewertet werden.

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