Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am frühen Samstagmorgen (06.06.2026) ist ein Motorrad mit zwei Personen geflüchtet. Der Fahrer hatte um 01:53 Uhr auf der Hauptstätter Straße in Fahrtrichtung Neckartor die Absicht, einer Fahrzeugkontrolle zu entgehen, und beschleunigte daraufhin.

Die Fahrt des Motorrads führte über die B14, wo der Fahrer auf Höhe der Staatsgalerie nach rechts in Richtung Gebhard-Müller-Platz abbog. Anschließend fuhr das Motorrad in die Willy-Brandt-Straße ein und setzte seine Fahrt in Richtung Cannstatter Straße fort. Der Fahrer wechselte dann auf den linken Fahrstreifen des Gegenverkehrs und bog an der Kreuzung Am Neckartor/Heilmannstraße nach links in Richtung Wolframstraße ein. Die Fahrt wurde schließlich auf der Wolframstraße und der Tunzhofer Straße in Richtung Türlenstraße fortgesetzt, wo der Fahrer den Gehweg benutzte und der Sichtkontakt verloren ging. Während der Fahrt missachtete der Fahrer mehrere Rotlicht anzeigende Lichtzeichenanlagen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden. Verkehrsteilnehmer, die relevante Informationen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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