Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Agrargenossenschaft - Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Kalbstieth (ots)

In der Zeit von Dienstag 16.10 Uhr bis Mittwoch 06.30 Uhr drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in die Gebäude der Agrargenossenschaft in der Querfurter Straße ein. Auf der Suche nach Beutegut zerstörten die Täter einige Türen, sodass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden ist. Ob etwas entwendet wurde muss durch die laufenden Ermittlungen geklärt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls ein und suchen Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0157168

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