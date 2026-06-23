Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Hochwertige Geige entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Sondershausen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 8. Mai, gegen 20 Uhr, und Samstag, den 9. Mai, gegen 20.30 Uhr, entwendeten Derzeit unbekannte Täter aus dem Haus der Kunst Im Loh in Sondershausen eine Geige samt Geigenkasten, Bogen und einer Brille. Das Beutegut hat einen geschätzten Gesamtwert von mehr als 15000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach drangen der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Gebäude ein und verschafften sich so widerrechtlich Zutritt zum Beutegut, welches anschließend entwendet wurde.

Bei dem gestohlenen Instrument handelt es sich um eine 4/4-Geige, welche rot-braun lackiert ist. Hergestellt wurde diese von der Manufaktur Schuster und Co. Der Bogen ist von dem Hersteller Mönning Ardorf gefertigt worden.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen. Ebenso sind Informationen, wem das Beutegut zum Verkauf angeboten wurde, für die Ermittler von Interesse.

Aktenzeichen: 0115396

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