Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Diebstahl von Aluminium-Bodenverlegeplatten im Kyffhäuserkreis

Großenehrich (ots)

In der Zeit von Donnerstag 17 Uhr bis Sonntag 16 Uhr entwendeten derzeit Unbekannte an der im Bau befindlichen Stromtrasse zwischen Wolkramshausen und Vieselbach mehrere Aluminium-Bodenverlegeplatten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Einige beschädigte Platten wurden zurückgelassen. Vermutlich befuhren die Täter denn Baustellenbereich nahe Großenehrich, stückelten die Platten und verluden diese in Transporter.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser und der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zu den Tätern und der Tat. Vor allem sind die Ermittler an Informationen zur sich verdächtig verhaltenden Personen oder möglich Transportfahrzeugen, die sich im Bereich der Baustellen - auch bei im Bau befindlichen Windparks - aufhalten, interessiert. Hinweise nimmt die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0155231

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