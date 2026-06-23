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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an Fahrzeug

Bad Langensalza (ots)

Derzeit Unbekannte machten sich an einem angestellten Auto in der Gutenbergstraße in der Zeit zwischen Samstag 22 Uhr und Montag 18 Uhr zu schaffen. Mit einem Vorhängeschloss wurde die Heckscheibe durchschlagen. Die gesamte Karosserie wurde mit einem derzeit unbekannten Gegenstand zerkratzt. An dem Peugeot-Kleinwagen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Beamte der Politeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die angaben zur tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0155702

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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