Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert und verletzt - Fahrerin war alkoholisiert

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag befuhr die 54-jährige Fahrerin eines Mazda die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Van-der Foehr-Damm. In der letztgenannten Straße beabsichtigte die Frau das Fahrzeug zu wenden und kollidierte mit einer Hauswand. Aufgrund der Wucht des Aufpralls verletzten sich die Fahrzeugführerin und ihre 50-jährige Beifahrerin.

An der Fassade entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille. Zur genauen Feststellung der Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuginsassen wurden medizinisch versorgt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

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