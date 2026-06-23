Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach exhibitionistischen Handlungen ermittelt - wichtige Hinweise an Zeugen von Straftaten

Sondershausen (ots)

Am Montagabend kam es am Schlossteich zu mehreren Delikten, die durch Passanten wahrgenommen und dokumentiert wurden. Ein Mann hatte auf einer Parkbank sitzend exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen und hierdurch mehrere strafbare Taten begangen.

Durch die Beobachter der Tat wurden Beweise an Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser übergeben, welche unmittelbar Fahndungsmaßnahmen einleiteten und dem Täter noch am selben Abend habhaft werden konnten. Dieser konnte eindeutig identifiziert werden. Im Rahmen der Überprüfungen konnte zudem die Oberbekleidung des Mannes festgestellt und neben der Identifizierung der Person auch ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennteichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet werden. Gegenwärtig werden die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen geführt.

Die Polizei weist im Zuge des stattgefundenen Sachverhalts dringend darauf hin, dass bei der Feststellung von Straftaten umgehend die örtliche Polizei oder der Polizeinotruf unter der Telefonnummer 110 zu informieren ist! Der Polizei obliegt das Einleiten von Ermittlungsverfahren, der Ermittlungsauftrag sowie das und Umsetzen strafprozessualer Maßnahmen. Von der Verbreitung von Videos strafbarer Handlungen in sozialen Medien oder Chatgruppen ist unbedingt Abstand zu nehmen, da dieses Veröffentlichen mitunter strafrechtliche Folgen für den Inserierenden haben kann. Stellen Sie solche beweiserheblichen Aufnahmen umgehend der Polizei zur Verfügung!

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