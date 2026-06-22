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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkohol

Wipperdorf (ots)

Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot die Schafgasse. Er beabsichtigt auf ein Grundstück zu fahren, um seine Fahrzeúg zu wenden. Hierbei fuhr er gegen einen Zaun und beschädigte diesen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Zur Beweissicherung wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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