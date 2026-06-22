Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Apotheke

Sollstedt (ots)

Auf eine Apotheke hatten es bislang unbekannte Täter in der Halle-Kasseler-Straße abgesehen. Die Täter gelangten gegen 4 Uhr in das Objekt, in dem sie die Eingangstür gealtsam aufbrachen. Die Täter erbeuteten aus der Apotheke einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge derer werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0154658

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell