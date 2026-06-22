Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend kam es ersten Ermittlungen zufolge kurz vor 22 Uhr im Bereich der Brückenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge ein 42 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Anfangsverdacht richtet sich gegen einen 45-jährigen Mann. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind gegenwärtig noch unklar. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt zum Tatgeschehen und den Tathintergründen.

Aktenzeichen: 0154577

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