LPI-NDH: Unfall am Kyffhäuser

Effelder (ots) - Am Samstag kurz nach 08:15 Uhr wurde der Polizei eine augenscheinlich angetrunkene, dem Mitteiler aus dem Ortsbild nicht bekannte männliche Person mitgeteilt, welche offenbar, zumindest leicht verwirrt durch den Ort irrt und nicht so richtig weiß, wohin er will. Die Person ist offenbar mit einem Pkw unterwegs. Die Beamten konnten den Pkw vor Ort feststellen. An diesem befanden sich sichtbare ...

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