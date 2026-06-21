Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall am Kyffhäuser
Steinthaleben (ots)
Glimpflich aus ging ein Unfall zwischen zwei Motorradfahrern auf der Bundesstraße 85 zwischen Kelbra und Bad Frankenhausen am vergangenen Samstagabend. In einer Rechtskurve kam der in Richtung Bad Frankenhausen fahrende Unfallverursacher nach links auf die Gegenfahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Motrorrad kam. Glücklichweise wurde hierbei niemand verletzt. An beiden Motorrädern entstand höherer Sachschaden.
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