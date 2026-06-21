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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall am Kyffhäuser

Steinthaleben (ots)

Glimpflich aus ging ein Unfall zwischen zwei Motorradfahrern auf der Bundesstraße 85 zwischen Kelbra und Bad Frankenhausen am vergangenen Samstagabend. In einer Rechtskurve kam der in Richtung Bad Frankenhausen fahrende Unfallverursacher nach links auf die Gegenfahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Motrorrad kam. Glücklichweise wurde hierbei niemand verletzt. An beiden Motorrädern entstand höherer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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