Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss
Sondershausen (ots)
Am Sonntag, gegen 18.40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen Fahrer eines Pkw Opel. Ein Drogentest verlief bei dem 55-jährigen positiv, so dass eine Blutentnahme in einem Krankenhaus erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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