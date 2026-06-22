LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Mühlhausen (ots) - Am Sonntagabend kam es ersten Ermittlungen zufolge kurz vor 22 Uhr im Bereich der Brückenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge ein 42 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der ...

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