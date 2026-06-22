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LPI-NDH: Blaulicht aufs Handy: Thüringer Polizei startet WhatsApp-Kanäle

LPI-NDH: Blaulicht aufs Handy: Thüringer Polizei startet WhatsApp-Kanäle
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Nordhausen (ots)

Polizeimeldungen in Echtzeit, Warnhinweise direkt aufs Handy und Verkehrsinformationen aus der eigenen Region: Die Thüringer Polizei startet ein neues digitales Angebot und bringt ihre Kommunikation dorthin, wo viele Menschen sind - auf WhatsApp.

Künftig können Interessierte aus acht WhatsApp-Kanälen auswählen und dort aktuelle Meldungen aus ihrem direkten Umfeld erhalten. Ob Verkehrsunfall, Vermisstenfahndung oder wichtige Präventionstipps - die Informationen kommen schnell, kompakt und zuverlässig direkt aufs Smartphone.

"Es gibt Situationen, in denen jede Minute zählt", so Patrick Martin, Pressesprecher der Landespolizeidirektion. "Mit diesem Angebot können wir Menschen zielgerichteter erreichen und besser informieren."

Die Kanäle ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern genau die Informationen kostenlos zu abonnieren, die für sie relevant sind. Damit setzt die Thüringer Polizei bewusst auf Individualisierung, Regionalität und Bürgernähe.

Folgende Kanäle stehen ab sofort zur Verfügung:

   - Polizei TH Erfurt

(Erfurt, Landkreis Sömmerda)

   - Polizei TH Gera

(Gera, Landkreis Greiz, Altenburger Land)

   - Polizei TH Gotha

(Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis)

   - Polizei TH Jena

(Jena, Weimar, Landkreis Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis)

   - Polizei TH Nordhausen

(Landkreis Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis Eichsfeld)

   - Polizei TH Saalfeld

(Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis und Landkreis Sonneberg)

   - Polizei TH Suhl

(Suhl, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Landkreis Hildburghausen)

   - Polizei TH Autobahn

(Bundesautobahnen 4, 9, 38, 71 und 73)

Weitere Informationen sowie die direkten Zugänge zu den einzelnen Kanälen sind auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Thüringer Polizei sowie auf unserer Webseite https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/whatsapp-kanaele zu finden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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