Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leichtkraftfahrzeug überschlägt sich - Fahrer verletzt und alkoholisiert

Hüpstedt (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag verunfallte ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftfahrzeug (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) in der Ortslage von Hüpstedt. Aus derzeit noch unklaren Gründen stieß der Fahrer mit einem Bordstein zusammen, woraufhin das Fahrzeug kippte und sich überschlug. Der Fahrer erlitt hierdurch schwere Verletzungen und setzt zunächst die Fahrt auf der Landstraße 1032 in Richtung Zaunröden fort, nachdem er vermutlich das Fahrzeug wieder auf seine Räder stellte.

Hier kam er aufgrund der schwere der Verletzungen erneut zum Stehen und musste medizinisch versorgt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme verwies ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem Wert von annähernd 0,8 Promille auf den möglichen Konsum alkoholischer Getränke. Der 16-Jährige wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht und um eine Blutprobenentnahme durchzuführen, welche Aufschluss über die Alkoholisierung des Jugendlichen zum Unfallzeitpunkt geben soll.

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