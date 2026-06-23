Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Jakobistraße ereignete sich am Montag gegen 17.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand kreuzte der 6-jährige Radfahrer die Fahrbahn vor einem Pkw, der die Jakobistraße aus Richtung Mühlgraben befuhr. Als das Kind die Fahrbahn befuhr leitete der 50-jährige Fahrzeugführer eine Notbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.

In Folge des Zusammenpralls wurde das Kind mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht, wo es intensivmedizinisch betreut wird. Zur Unfallursache leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld Ermittlungen ein. Nach Rücksprache mit einem Unfallsachverständigen wird dieser die Beamten bei den Ermittlungen unterstützen.

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