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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennendes Fahrzeug am Possen - Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

LPI-NDH: Brennendes Fahrzeug am Possen - Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen
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Sondershausen (ots)

In den frühen Morgenstunden dieses Mittwochs stellte ein Bürger an der Zufahrt zum Possen, einen Freizeit- und Erholungspark, einen brennenden Pkw fest. Dieses Fahrzeug war neben der Fahrbahn unkonventionell angestellt und bereits am Dienstag durch einen Zeugen dort festgestellt worden. Gegen 6 Uhr kamen Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um das Fahrzeug abzulöschen. Das Auto vom Typ Audi A4 Avant ist komplett ausgebrannt.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz, um die Hintergründe sowie die Ursache des Fahrzeugbrandes zu erhellen. Nach der ersten Begutachtung des Tatorts geht man von einer Brandstiftung aus. Hinweise zu dieser nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0157119

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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