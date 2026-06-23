Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grillen bei Hitze birgt Gefahren - Die Polizei warnt!

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend entschied sich in der Hollenbacher Landstraße in Mühlhausen ein 50-Jähriger dazu, bei bestem Sommerwetter das Abendbrot als Grillmahlzeit einzunehmen. Hierfür suchte sich der Mann ein schattiges Plätzchen unter Bäumen aus, um bei der Zubereitung des Essens nicht noch mehr ins Schwitzen zu geraten.

Beim Anfeuern des Grills schlugen jedoch die Flammen unter den schattenspendenden Bäumen so hoch, dass diese begannen zu Glimmen. Eine Anwohnerin informierte daraufhin die Kameraden der Feuerwehr, welche schlimmeres verhindern konnten.

Bedingt durch die anhaltende Witterung weist die Polizei daraufhin, dass durch die hohen Temperaturen und Dürre zunehmend die Gefahr besteht, dass es zu Vegetationsbränden kommen kann. Dies zu verhindern liegt in der Besonnenheit des Handelns aller. Gehen Sie achtsam mit Zündquellen und offenem Feuer um. Suchen die Grillplätze bedacht aus, um Vegetationsbrände zu vermeiden. Stellen sie sicher, dass bei Funkenflug oder ähnlichen brandfördernden Ereignissen (beim Grillen) ausreichend Löschmittel zur Verfügung stehen.

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