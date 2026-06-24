Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Konifere im Kupfertopf entwendet - ein Teil der Beute aufgefunden

Bad Frankenhausen (ots)

Derzeit Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag 22.30 Uhr bis Dienstag 7.30 Uhr im Schachtweg von einem Grundstück eine Konifere. Das Nadelgehölz war in einem Kupfertopf eingepflanzt, der einen Wert von mehreren hundert Euro entsprach. Noch währen der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte ein Teil der Beute aufgefunden werden - nämlich die Konifere. Vermutlich ließ sich das Stehlgut ohne Pflanze komfortabler abtransportieren.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0156646

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