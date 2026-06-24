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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer weicht landwirtschaftlichen Maschinen aus und kollidiert mit Taxi - zwei Personen verletzt

Oberstein (ots)

Am Dienstag befuhr ein Autofahrer die Landstraße 2009 aus Richtung Arenshausen und Richtung Gerbershausen. Nach einer Kurve, die der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug vermutlich zu schnell durchfuhr, kam er in den Gegenverkehr, wo er einem Traktor und einem Häcksler durch gegenlenken zunächst ausweichen konnte. Nach der anschließenden Kollision mit einem Leitpfosten auf dem Grünstreifen geriet der Pkw und Schleudern und stieß seitlich mit einem Taxi, welches hinter den landwirtschaftlichen Maschinen fuhr, zusammen. Danach kam der 18-Jährige mit seinem Auto erneut von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt und in umliegende Kliniken zur medizinischen Versorgung gebracht. Sie gelten den ersten Erkenntnissen nach als leichtverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichfeld leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und zum genauen Unfallhergang ein. An der Unfallstelle kamen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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