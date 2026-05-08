Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausmeister stellt Schmierfinken

Mühlhausen (ots)

Der Verantwortliche eines Parkhauses in der Waidstraße stellte am Donnerstagnachmittag in zwei Heranwachsende im Alter von 19 Jahren fest, wie sie mit Stiften und Sprühfarbe Wände beschmierten. Der Mann setzte die beiden Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest und übergab diese anschließend. Gegen die jungen Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Utensilien, mit denen sie die Schmierereien verursacht haben, wurden sichergestellt.

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