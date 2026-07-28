LPI-GTH: Körperverletzung
Gotha (ots)
Am gestrigen Abend gerieten zwei Männer im Alter von 27 und 35 Jahren im Bereich der Von-Zach-Straße in eine Streitigkeit, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Mann wurde durchgeführt und erbrachte einen Wert von rund 1,6 Promille, ein Betäubungsmittelvortest reagierte positiv auf verschiedenen Substanzen. Ein Platzverweis erging. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (sw)
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