LPI-GTH: Kollidiert
Remstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 17-jähriger Fahrradfahrer befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Obere Hauptstraße in Richtung Weststraße. Dabei kollidierte der Fahrradfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparktem Opel. Der 17-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Zudem trug er offenbar zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Fahrradhelm. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell