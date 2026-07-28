LPI-GTH: Kollidiert

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 22- jährige Kia-Fahrerin befuhr am heutigen Morgen die L1049 in Richtung Wüllersleben. Hier querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Wildtier. Die Fahrerin des Pkw wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Tier verendete noch an der ...

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