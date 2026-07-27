LPI-GTH: Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz
Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zeitraum vom 24.07.2026 bis zum 27.07.2026 beschädigten unbekannte Täter auf dem Spielplatz in Kirchheim in der Rockhäuser Straße Gummischutzmatten. Hierbei verursachten sie Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601124 (Bezugsnummer 0187890/2026) entgegen. (sw)
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