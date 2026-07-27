LPI-GTH: Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 17. Juli, 22.00 Uhr und gestern, 20.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße. Fortfolgend öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Kellerabteil und entwendeten daraus zwei E-Bikes im Gesamtwert von circa 9.000 Euro. Bei dem Beutegut handelt es sich um zwei Elektromountainbikes der Marken "Cube" und "Cannondale". Zeugen zum ...

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