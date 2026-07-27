LPI-GTH: Sachbeschädigung
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Einen Weidezaun in der Straße "Am Friedhof" beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Knapp 20 Weidepfähle wurden beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 24. Juli, 18.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt im Bereich eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0187383/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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