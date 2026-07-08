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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Landmaschine

Uslar (ots)

Uslar, (go), Am Strutberg, (Nähe Sollingturm), Dienstag, der 07.07.2026, 12:34 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Arbeitsmaschine (Harvester) in Brand. Der Harvester brannte vollständig aus. Verletzt wurde dabei niemand. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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