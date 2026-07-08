POL-NOM: Brand einer Landmaschine
Uslar (ots)
Uslar, (go), Am Strutberg, (Nähe Sollingturm), Dienstag, der 07.07.2026, 12:34 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Arbeitsmaschine (Harvester) in Brand. Der Harvester brannte vollständig aus. Verletzt wurde dabei niemand. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.
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