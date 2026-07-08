POL-NOM: Brand einer Landmaschine

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/OT Berka, Am Anger, Sonntag, 05.07.2026, 20.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2026, 09.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei Northeim der Diebstahl eines Kleinkraftrades gemeldet. Das graue Kleinkraftrad war ungesichert in der Einfahrt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Anger" im Katlenburger Ortsteil Berka geparkt. Am Dienstagmorgen stellte der 52-jährige ...

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