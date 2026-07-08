POL-NOM: Kleinkraftrad gestohlen - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37191 Katlenburg-Lindau/OT Berka, Am Anger, Sonntag, 05.07.2026, 20.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2026, 09.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei Northeim der Diebstahl eines Kleinkraftrades gemeldet. Das graue Kleinkraftrad war ungesichert in der Einfahrt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Anger" im Katlenburger Ortsteil Berka geparkt. Am Dienstagmorgen stellte der 52-jährige Geschädigte den Diebstahl des Kraftfahrzeuges fest.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem entwendeten Kleinkraftrades geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
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