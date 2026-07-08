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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkraftrad gestohlen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/OT Berka, Am Anger, Sonntag, 05.07.2026, 20.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2026, 09.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei Northeim der Diebstahl eines Kleinkraftrades gemeldet. Das graue Kleinkraftrad war ungesichert in der Einfahrt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Anger" im Katlenburger Ortsteil Berka geparkt. Am Dienstagmorgen stellte der 52-jährige Geschädigte den Diebstahl des Kraftfahrzeuges fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem entwendeten Kleinkraftrades geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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