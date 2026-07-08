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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weiterfahrt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, In der Fluth, Dienstag, 07.07.2026, 18.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei Northeim einen 42-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Straße In der Fluth in Northeim befuhr. Der 42-jährige Fahrer konnte den eingesetzten Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Eine Überprüfung bestätigte den Verdacht des Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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