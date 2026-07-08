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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl und Sachbeschädigungen von Sievertshäuser Wichtel

Einbeck (ots)

   - 37586 Dassel, Unter den Eichen, dortiger Wichtelpfad

Tatzeit: Mo.: 06.07.2026, 10:00 Uhr bis Di.: 07.07.2026, 12:45 Uhr

Einbeck (pfa)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte und entwendete insgesamt fünf Wichtel, die sich am Sivershäuser Wichtelpfad entlang befunden haben. Bei den betroffenen Wichtel handelt es sich um ehrenamtlich und mit erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand gefertigte Figuren die von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zur Gestaltung des Pfades zur Verfügung gestellt wurden.

Die Schadenhöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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