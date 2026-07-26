LPI-GTH: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern gegen 17.20 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw Renault die Straße "Am Schwimmbad". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 0,9 Promille ergab. Zudem fiel der Mann mit einer unsicheren Fahrweise auf, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Es erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Weiterfahrt wurde unterbunden. (mla)
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