Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Angriff mittels Machete

Arnstadt (ots)

Gestern Abend gegen 23.35 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Sodenstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand griff ein 24-Jähriger einen 21-Jährigen (beide polnische Staatsangehörige) unvermittelt mit einer Machete an. Der Angegriffene wurde dabei nicht getroffen und somit auch nicht verletzt. Anschließend schlug er seinerseits auf den Angreifer ein und verletzte ihn dabei leicht. Beide standen mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol (1,8 und 0,9 Promille). Im Geschehen wurde zudem eine 27 Jahre alte Frau (polnisch)von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Dieser entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Die Ermittlungen zum Hintergrund und genauen Tathergang wurden aufgenommen. Die Machete wurde sichergestellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 0187213/2026 zu melden.(mla)

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