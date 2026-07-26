Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau schlägt Mann mit Glasflasche auf den Kopf

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit entwickelte sich am Samstagabend am Coburger Platz eine körperliche Auseinandersetzung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 23:15 Uhr eskalierte der Streit zwischen einer 36-Jährigen und einem 39-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf schlug die Frau dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Während der Tatausführung stand die Täterin unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest bei der 36-Jährigen ergab einen Wert von 1,39 Promille. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Frau ein. (ml)

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