Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall - Mercedes erfasst zwei Füchse

Pferdingsleben - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße 4 bei Pferdingsleben zu einem ungewöhnlichen Wildunfall zwischen einem Pkw und gleich zwei Füchsen. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer war von der Bundesstraße 7 kommend in Richtung Pferdingsleben unterwegs, als die beiden Tiere plötzlich die Fahrbahn querten. Der Pkw erfasste die Füchse, die jedoch nach dem Zusammenstoß selbstständig auf ein angrenzendes Feld weiterliefen. An dem Fahrzeug des 61-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (ml)

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