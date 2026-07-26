Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Trunkenheitsfahrten auf E-Scooter und Pedelec gestoppt - Fahrzeuge sichergestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine Polizeistreife des Inspektionsdienstes Gotha zog am Freitagabend in der Lindemannstraße gleich zwei berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Beamten eine 42-Jährige auf einem E-Scooter und einen 56-Jährigen auf einem Pedelec. Bei der Kontrolle des Pärchens stellten die Beamte des Inspektionsdienst Gotha gleich mehrere Verstöße fest. Ein bei beiden Personen durchgeführter Drogentest verlief jeweils positiv. Darüber hinaus war der E-Scooter der 42-Jährigen gestohlen und das Pedelec des 56-Jährigen illegal in seiner Leistung gesteigert. Zur Beweissicherung wurde das Pärchen für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ml)

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