LPI-GTH: Fußgängerschutzgeländer beschädigt - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, ein Fußgängerschutzgeländer in der Altstadtstraße Ecke Langensalzaer Straße. Der Fahrer verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-2610 (Bezugsnummer 0186216/2026) entgegen.(cm)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
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