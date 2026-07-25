LPI-GTH: Fußgängerschutzgeländer beschädigt - Zeugen gesucht

Ilmenau OT Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum vom 23.07.2026, 23.00 Uhr bis zum 24.07.2026, 08.30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bahnhof". Auf unbekannte Art und Weise gelangten sie in die verschlossene Garage des Eigentümers und entwendeten daraus ein E-Bike "Specialized Levo 4" im Wert von 5700 Euro. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau ...

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