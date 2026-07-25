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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerschutzgeländer beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, ein Fußgängerschutzgeländer in der Altstadtstraße Ecke Langensalzaer Straße. Der Fahrer verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-2610 (Bezugsnummer 0186216/2026) entgegen.(cm)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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