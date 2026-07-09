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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe nach kurzer Flucht festgenommen

Bad Sassendorf (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in Bad Sassendorf hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen.

Eine Mitarbeiterin des Geschäftes in der Schützenstraße meldete der Polizei den Diebstahl gegen 18 Uhr. Demnach habe der Ladendieb die Filiale verlassen und sei in einen grauen VW Touran weggefahren. Auf der Fahrt zum Einsatzort kam einer Streifenwagenbesatzung ein passendes Auto auf dem Sassendorfer Weg entgegen. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und die beiden Insassen, einen 45-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einen 36-jährigen Ukrainer aus Frankfurt am Main, in einer Sackgasse im Bereich des Sassendorfer Weges.

Im Auto fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut: Lebensmittel im Wert von fast 600 Euro. Im Discounter in Bad Sassendorf wurde zudem ein Einkaufswagen gefunden, der mutmaßlich mit weiterem geplantem Diebesgut befüllt war. Darin befanden sich Lebensmittel im Wert von über 1200 Euro.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Soest gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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