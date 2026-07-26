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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheit am Steuer

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend stoppte die Polizei gegen 18:45 Uhr in der Eschleber Straße den Fahrer eines Opels. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zur Beweissicherung wurde dem Mann im Anschluss im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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