LPI-GTH: PKW ohne Fahrerlaubnis geführt
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Ein 25-jähriger BMW-Fahrer wurde am Freitagabend in der Eisenacher Straße einer Verkehskontrolle unterzogen. Der junge Mann konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.(cm)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell